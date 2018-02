Statsminister Löfven i bilulykke

Kjørte i autovernet på E4 nord for Stockholm, men kom fra det uten skader.

Snøfall førte til kollisjoner og trafikkaos på E4 nord for Stockholm mandag. Statsminister Stefan Löfven var en av dem som ble rammet, melder Aftonbladet.

Bilen han satt i fikk en sladd og kolliderte med autovernet, rapporterer P4 Stockholm.

Löfven kom uskadd fra hendelsen, opplyser hans pressesekretær. Trafikkuhellet skjedde på E4 mellom Uppsala og Stockholm mandag formiddag.

Les også: Sender skolebarna hjem på grunn av kulden

Bilen var så skadet etter kollisjonen at Säpo, som har ansvaret for statsministerens sikkerhet, måtte rekvirere en ny bil.

Faksimile fra Aftonbladets nettutgave.

Kraftig snøfall førte til at trafikken på E4 nord for Stockholm i retning Arlanda og Uppsala gikk i sneglefart mandag. En ulykke der 19 personbiler og en buss var involvert førte senere til at trafikken stoppet helt opp i nordgående retning.

- Vi har hatt mange utforkjøringer og kollisjoner nordover. Det er et kraftig snøfall som har kommet veldig fort, og det er glatt på veiene og dårlig sikt, sier Emil Skoglund ved Stockholms redningssentral ifølge NTB.

Les også: Her er Norge på sitt kaldeste - kulda fortsetter

Kuldefronten fra Sibir har skapt problemer over hele Europa, melder NTB.

Roma fikk sin første snø siden 2012, og kulda har krevd menneskeliv i Frankrike og Polen.

Mest sett siste uken