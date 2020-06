Statue av norskamerikaner revet i USA

En statue av norskamerikaneren Hans Christian Heg er blitt revet ned av demonstranter i delstaten Wisconsin i USA.

Hendelsen skjedde i forbindelse med demonstrasjoner i delstatshovedstaden Madison tirsdag kveld lokal tid.

Statuen av Heg ble revet over ende og kastet i en elv, skriver VG. Årsaken er uklar. Heg kjempet for nordstatene under den amerikanske borgerkrigen og var motstander av slaveriet.

Opprinnelig kom Heg fra Lier før han utvandret til USA. Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) mener det er trist at statuen i Madison ble revet ned.

– Jeg vil oppfordre lokale krefter i Wisconsin til å gjenreise Heg-statuen som en symbolsk handling mot rasisme, sier Ringdal til VG.

Statuer av personer knyttet til slaveri og kolonialisme er blitt revet en rekke steder i USA og Europa den siste tiden. Noen er blitt fjernet av lokale myndigheter, mens andre er revet over ende av demonstranter og aktivister.

På Grønland er en mann pågrepet for å ha begått hærverk på en statue av den norske presten Hans Egede. Han ble sendt til Grønland for å spre kristendommen blant urbefolkningen der på 1700-tallet, da Norge var en del av Danmark.

Den grønlandske politikeren Aki-Matilda Høegh-Dam, som er representant i det danske Folketinget, mener det er på tide å flytte statuen av Egede på museum. Hun beskriver ham som spydspissen i den danske kolonialiseringen av Grønland.

