Stefan Löfven: Jeg blir sittende som statsminister

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier han blir sittende som statsminister etter det uhyre jevne valget.

– Det ansvarlige nå er å vente på det endelige resultatet, sa Löfven til sine tilhengere på Socialdemokraternas valgvake natt til mandag.

Statsministeren erkjenner at han gjerne skulle sett at hans parti fikk en enda høyere oppslutning, men poengterer at Socialdemokraterna stadig er landets klart største parti og at de rødgrønne har et lite overtak i antall mandater. Men han maner det svenske folket om å ha is i magen og ta den tiden som trengs for å finne ut av hva slags regjering landet skal ha.

Han gjorde det også klart at valgresultatet er slutten for den tradisjonelle blokkpolitikken.

Löfven er samtidig svært skuffet over den høye oppslutningen Sverigedemokraterna (SD) har fått.

– Selvsagt er jeg skuffet over at et parti med røtter i nazismen kan vinne så stor oppslutning i vår tid, sa Löfven i sin tale.

– SD kan ikke og kommer aldri til å kunne tilby en forbedring for samfunnet. De vil aldri kunne få i stand et statsbudsjett. Det eneste de kan tilby er voksende ulikhet og voksende hat, fortsatte han.

