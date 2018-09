Stefan Löfven sier han aldri vil gi makt til Sverigedemokraterna

Stefan Löfven er beredt til å lede en koalisjonsregjering, men vil ikke gi makt til «et rasistisk parti med nazistiske røtter».

Med bare få dager igjen til valget tar Sveriges sittende statsminister til orde for et bredt politisk samarbeid i riksdagen etter valget. Partiene i riksdagen må samarbeide for Sveriges beste, og i denne perioden har de flere ganger vist at det er mulig, argumenterer Stefan Löfven (S). I et debattinnlegg på Dagens Nyheter skriver han at han er beredt til å lede en bred koalisjonsregjering.

- Atlernativet er å gi makt til Sverigedemokraterna, et rasistisk parti med nazistiske røtter. Det kommer jeg aldri til å medvirke til, skriver Löfven i innlegget.

En meningsmåling gjort for Aftonbladet/Inizio viser at Socialdemokraterna øker sin oppslutning, for første gang i valginnspurten. Målingen gir dem en oppslutning på 24,6 prosent, ifølge Aftonbladet. Samtidig fortsetter støtten å minke for både Moderaterna og Sverigedemokraterna. Moderaterna får en oppslutning på 19,2 prosent i målingen, Sverigedemokraterna 17,3.

I denne målingen er oppslutningen om den borgerlige alliansen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna 40,1 prosent, såvidt foran Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet de gröna og deres 39 prosent.

