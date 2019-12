Stenger skoler og flyplasser før tyfon rammer Filippinene

Kraftig regn og sterk vind traff land øst på Filippinene mandag, det første varslet om at tyfonen Kammuri nærmer seg. Over 63.000 mennesker er blitt evakuert.

Myndighetene har stengt skoler og kansellert innenriks lufttrafikk i påvente av tyfonen, som er ventet å treffe med full styrke mandag kveld og natt til tirsdag. Kammuri er ventet å ramme med vindhastigheter opp mot 40 meter i sekundet og vindkast på over 50 meter i sekundet når den kommer inn over Albay, Catanduanes eller Sorsogon midt i øygruppen.

– De ytre delene av tyfonen treffer nå den østre Bicol-regionen og provinsene der kan vente kraftig regn og sterk vind gjennom dagen, sier meteorolog Raymond Ordinario ved landets værbyrå.

Det er utstedt tyfonvarsel for over 50 provinser på Filippinene, deriblant områder i hovedstaden Manila. I de nordøstlige provinsene av landet har skoler blitt stengt og lufttrafikk er kansellert.

Over 63.000 beboere i provinsene Albay og Camarines Norte er evakuert fra sine hjem. Det er sendt ut varsel om fare for jord- og gjørmeskred og for stormflo som følge av tyfonens herjinger.

– Vi ber publikum, særlig de i områder som blir berørt av tyfonen, om å være årvåkne og forholde seg til sine lokale myndigheter for riktige forholdsregler, uttalte presidentens talsmann Salvador Panelo mandag.

(©NTB)