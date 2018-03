Stephanie Clifford venter mediestorm etter TV-intervju

Hva vil pornostjernen Stephanie Clifford fortelle i TV-intervjuet med CBS? Amerikanerne venter spent.

Republikanerne har all mulig grunn til å frykte det kommende TV-intervjuet med pornoskuespiller Stephanie Clifford, kjent som Stormy Daniels. Det skriver politisk kommentator Julian Zelizer på CNN søndag.

Clifford er intervjuet av Anderson Cooper på 60 Minutes, og intervjuet sendes på CBS natt til mandag norsk tid. Det skjer kort tid etter at Cooper intervjuet tidligere Playboy-modell Karen McDougal.

Les også: Playboymodell Karen McDougal hevder hun har hatt et forhold til Donald Trump

Selv sier Clifford at hun er forberedt på mye ståhei.

Påstår Trump bedro Melania

Stephanie Clifford er kvinnen som hevder at hun hadde et forhold til nåværende president Donald Trump. Hun hevder dette begynte i 2006 og varte inn i 2007. Donald Trump giftet seg med Melania Trump i 2005, så dette gjør påstandene ekstra følsomme. Clifford sier hun fikk 130.000 dollar av Trumps advokat Michael Cohen for ikke å snakke i forkant av presidentvalget i 2016.

Stephanie Clifford under intervjuet med Anderson Cooper på 60 Minutes på CBS News. Intervjuet sendes søndag klokka 19 lokal tid (ET).

Kan påvirke velgere

Uansett hva som skjer, kan intervjuene komme til å påvirke velgere når de går til valgurnene i november, mener Zelizer. Alle de 435 setene i representantenes hus og 100 seter i senatet er på valg. Det samme gjelder flere guvernørposter.

Zelizer peker på at republikanerne har slitt med å holde på ledige seter selv i solide republikanske områder. Spørsmålet er om kvinnelige velgere kan bli tungen på vektskålen i mange av disse valgene.

Zelizer skriver at det er vanskelig å vite hva som befinner seg på den mye omtalte DVD-en som advokat Michael Avenatti viste bilde av på Twitter og om dette er nok til å skade Trump og hans partifeller.

Ifølge Avenatti er det lite trolig at CBS kommer til å røpe alt det Clifford har fortalt dem og han antyder at det vil komme mer senere.

- Dette er bare begynnelsen, sier han, ifølge USA Today.

Zelizer skriver i sin kommentar at TV-intervjuet med Clifford nødvendigvis ikke kommer til å bety mer enn at vi får vite ytterligere noen detaljer om Trumps privatliv, og han viser til at Trumps tilhengere har vist seg å være tolerante for det som vedrører Trumps privatliv. Men felles for kvinnene som nå står fram med sine historier er at de handler om påståtte sidesprang Donald Trump skal ha gjort etter at han giftet seg med Melania.

Kan åpne døra for demokratene

Hvis kvinnelige velgere som er motstandere av Trump mobiliserer, mener Zelizer at dette kan åpne døra for et representantenes hus og et senat kontrollert av demokratene.

Stephanie Clifford selv har merket stor medieinteresse i forkant av intervjuet og hun er forberedt på en mediestorm i etterkant.

Stephanie Clifford fotografert etter et show på Gossip Gentleman Club på Long Island i New York 23. februar i år.

Mest sett siste uken