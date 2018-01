Stephen Bannon må vitne foran Robert Muellers storjury

Robert Mueller har stevnet den tidligere rådgiveren til president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): The New York Times skriver at FBIs spesialetterforsker Robert Mueller for første gang har stevnet en person som var i president Donald Trumps indre krets.

Stephen Bannon var Trumps valgkampsjef og rådgiver i Det hvite hus inntil han forlot Det hvite hus i august i fjor.

Han mottok stevningen i forrige uke.

Dette betyr at han må forklare seg under ed foran en storjury som Robert Mueller har til disposisjon under sin etterforskning av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Stevningen kan være en forhandlingstaktikk, skriver velinformerte Michael Schmidt i The New York Times.

«Mueller vil trolig la Bannon slippe å vitne foran storjuryen dersom han går med på i stedet å bli avhørt av etterforskere i en mindre formell setting på deres kontor i Washington», skriver Schmidt og viser til en anonym kilde.

Stephen Bannon vitnet tirsdag foran etterretningskomiteen i Representantenes hus, som også undersøker koblingene mellom Trump-leiren og Russland i forbindelse med 2016-valget. Denne granskingen er imidlertid blitt kritisert for å være for slapp fordi den ledes av republikanere. Ingen har så langt kritisert Muellers etterforskning for det samme. Snarere tvert imot.

Bannon har vært i overskriftene i starten av 2018 i forbindelse med at han i boka «Fire and Fury: Inside the Trump White House» kritiserer president Trump og sier at Donald Trump Juniors møte med en russisk advokat i 2016 var «forrædersk».

