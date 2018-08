Sterkere vekst enn tidligere antatt i eurosonen

Den økonomiske veksten i eurosonen endte på 0,4 prosent i andre kvartal, noe som er bedre enn tidligere antatt, ifølge reviderte tall fra EU.

Tallene fra Eurostat viser at veksten i de 19 eurolandene ikke avtok til 0,3 prosent i perioden fra april til juni, men at den lå stabilt på 0,4 prosent.

Også i årets tre første måneder lå veksten på 0,4 prosent.

De nye tallene innebærer også at veksten i Storbritannia ikke var høyere enn eurosonens i andre kvartal, slik man tidligere antok. Også britene kunne notere en vekst på 0,4 prosent i denne perioden.

Brexit-tilhengere har brukt den lille vekstforskjellen til å argumentere for at Storbritannia er mer konkurransedyktig enn eurosonen til tross for bekymringer for brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU-kommisjonen.

Tysk økonomi hadde i andre kvartal en vekst på 0,5 prosent, mens Frankrike var nede på 0,2 prosent.

Veksten i alle de 28 EU-landene lå i likhet med eurolandene på 0,4 prosent.

(©NTB)

