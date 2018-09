Østerrikes innenriksminister ba politiet unngå kritiske medier

Østerrikes innenriksminister Herbert Kickl er i hardt vær etter å ha instruert landets politi til å begrense sin kommunikasjon med kritiske medier.

Kickls departement har sendt instruksjoner til informasjonsavdelingene i landets politiregioner om å «begrense kommunikasjon med disse mediene til lovens minimumskrav».

Instruksen er oppgitt i en epost fra departementet, gjengitt av dagsavisene Der Standard og Kurier tirsdag. Departementet har bekreftet at eposten er ekte.

Det er disse to avisene, samt ukeavisen Falter, som er spesifikt navngitt i eposten. Falter har de siste månedene laget flere kritiske saker som går i dybden om livet på innsiden av innenriksdepartementet.

– Vårt demokrati bør ikke dø i mørket fordi en statsråd føler seg for svak til å tåle kritikk og åpenbart er uegnet for en slik utsatt stilling, skriver Kurier i en leder.

Eposten fra departementet tar også for seg et annet tema. Departementet foreslår at politiet understreker nasjonalitet og immigrasjonsstatus for mistenkte i kriminalsaker når politiet skal uttale seg offentlig.

Innenriksdepartementet forsvarer innholdet i den lekkede eposten, men opplyser samtidig at instruksen ikke kommer fra Kickl selv, men fra hans pressetalsmann. Retningslinjene er forslag, ikke ordrer, uttaler vedkommende.

Statsminister Sebastian Kurz er blitt spurt om saken på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York.

– Enhver begrensning av pressefriheten er uakseptabel. Å stenge ute eller boikotte spesifikke medier bør ikke skje i Østerrike, sier Kurz.

(©NTB)

Mest sett siste uken