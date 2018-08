Stjal passasjerfly - krasjet i havet

29-åringen hørtes glad og sorgløs ut da trafikkontrollen forsøkte å få ham til å lande igjen.

Et passasjerfly ble stjålet fra Seattle-Tacoma internasjonale lufthavn fredag og styrtet i sjøen i Puget Sound like etterpå. Det var ikke passasjerer om bord. Det er usikkert om tyven overlevde krasjet.

I en video på Twitter kan man se flyet gjøre brå manøvrer over Seattle med et jagerfly i nærheten.

Ifølge Seattle Times forsøkte lufttrafikk-kontrollen å snakke tyven til å lande flyet. De brukte fornavn på 29-åringen som skal ha virket sorgløs og glad mens han fløy.

Politiet sier at det ikke var snakk om et terrortilfelle.

– Vi bekrefter at et Horizon Air Q400-fly foretok en uautorisert avgang fra SeaTac ved 20-tiden, og at det har gått ned nær Ketron Island. Vi arbeider nå med å bekrefte hvem som var om bord. Vi har ingen grunn til å tro at det var verken passasjerer eller besetning om bord, bortsett fra personen som fløy flyet selv, skriver Alaska Airlines på Twitter i morgentimene lørdag norsk tid.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU