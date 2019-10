Stoltenberg: – Mange NATO-medlemmer fordømmer Tyrkias offensiv

Syria var et naturlig tema da NATO-sjef Jens Stoltenberg møtte Storbritannias statsminister. Stoltenberg sier mange i alliansen fordømmer Tyrkias offensiv.

– Mange NATO-medlemmer er svært kritiske og fordømmer militæroperasjonen nord i Syria. Jeg har også uttrykt alvorlig bekymring omkring den pågående aksjonen, sa Stoltenberg i et kort pressetreff etter møtet i London tirsdag.

– Dette tok jeg også opp i Istanbul fredag. Jeg er bekymret for at dette kan føre til ytterligere eskalering og en destabilisering i regionen og økt menneskelig lidelse. Det kan også få konsekvenser for de store fremskrittene som er gjort i kampen mot vår felles fiende, IS.

– Det er utrolig viktig at disse ikke reverseres, fortsatte generalsekretæren og gjentok dermed sitt budskap fra før helgen.

Han understreket at NATO ikke er på bakken i Syria eller inngår i den tyrkiske offensiven. Før han avsluttet, gjentok han at mange av alliansens medlemmer er kritiske til sin NATO-allierte.

– Derfor er det viktig at vi fortsetter å diskutere dette med våre medlemmer og i NATO.

Stoltenberg sa situasjonen i Syria også blir et tema når alliansens forsvarsministre møtes i NATO-hovedkvarteret i Brussel neste uke.

Han og statsminister Johnson fikk også anledning til å snakke om forberedelsen til NATOs toppmøte som holdes i den britiske hovedstaden i desember, der alliansens 70-årsjubileum også skal feires. I tillegg snakket de om våpenkontroll og om å tilpasse NATO til en ny sikkerhetssituasjon.

Samtidig som de to møttes, kunngjorde utenriksminister Dominic Raab at Storbritannia innfører stans i våpensalg til Tyrkia.

