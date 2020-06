Stoltenberg: – Viktig at de som var ansvarlige, blir holdt ansvarlig

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier det gjør inntrykk å se reaksjonen i USA på George Floyds dødsfall. Han håper de ansvarlige blir holdt ansvarlig.

– Det gjør voldsomt inntrykk på meg og på mennesker over hele verden. Ikke minst her i Nato der mange kommer fra, og har tilknytning til, USA, sier Stoltenberg i et intervju med Dagens Næringsliv.

– Måten han døde på, var sjokkartet og vondt å se.

Han sier det gjør sterkt inntrykk å se de enorme reaksjonene dødsfallet skaper i det amerikanske samfunnet.

– Det å demonstre og gi uttrykk for sine meninger er en del av demokratiet og må vernes om. Rasisme er i trid med grunnleggende rettigheter alle mennesker har. Nato bygger på verdier som individuell frihet, demokrati og rettssikkerhet. Det er viktig at amerikanerne sørger for at de som var ansvarlige, blir holdt ansvarlig, og at det er en ryddig og ordentlig rettsprosess.

