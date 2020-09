Stoltenberg fordømmer bortføringer i Hviterussland

Nato-sjef Jens Stoltenberg fordømmer det han kaller vilkårlige arrestasjoner og bortføringer av opposisjonsaktivister i Hviterussland.

I telefonsamtaler med utenriksministrene i Latvia, Polen og Estland har Stoltenberg gitt uttrykk for alvorlig bekymring for hviterussiske myndigheters vilkårlige arrestasjoner og bortføringer av opposisjonelle, heter det i en pressemelding fra Nato tirsdag.

Stoltenberg mener dette er uakseptable brudd på internasjonale normer.

I det som tilsynelatende er et svar på påstander fra hviterussiske myndigheter om at Nato forsterker sin tilstedeværelse med flere soldater i regionen, gjentar han at Nato fortsatt er på vakt, strengt defensiv og klar til å forhindre all aggresjon mot Nato-allierte.

(©NTB)