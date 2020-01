Stoltenberg fordømmer Irans angrep i Irak

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer Irans angrep på de USA-ledede styrkene i Irak.

– Nato ber Iran om å avstå fra ytterligere vold, skriver Stoltenberg på Twitter.

Han gjør det klart at de allierte landene i den USA-ledede koalisjonen er innstilt på å fortsette sitt treningsoppdrag i Irak.

Iran gjennomførte rakettangrep mot to militærbaser med amerikanske soldater i Irak natt til onsdag. På basene var det også soldater fra en rekke andre land, blant dem Norge.

Iraks regjering opplyser at Iran varslet om angrepet i forkant, og det er ikke kommet meldinger om drepte eller sårede fra noen av landene i koalisjonsstyrkene.

Rakettangrepene var ment som gjengjeldelse etter at USA drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Irak. Etter likvideringen gjorde Iraks nasjonalforsamling et vedtak om at de USA-ledede styrkene i Irak bør sendes hjem.

(©NTB)