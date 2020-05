Stoltenberg mener Russland har undergravd Open Skies-avtalen

At Russland igjen begynner å overholde Open Skies-avtalen, er den beste måten å bevare fordelene med den på, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Uttalelsen kommer etter et møte i Nato-rådet fredag. Det kom i stand på kort varsel etter at USA torsdag varslet at landet vil trekke seg fra Open Skies-avtalen.

Stoltenberg mener Russland i mange år har innført restriksjoner på andre lands flyginger som ikke er i tråd med avtalen, blant annet over Kaliningrad og ved Russlands grense mot Georgia.

– Russlands pågående selektive implementering av de forpliktelsene landet har i henhold til Open Skies-avtalen, har undergravd det viktige bidraget denne avtalen er til sikkerhet og stabilitet i den euroatlantiske regionen, sier Stoltenberg i den skriftlige uttalelsen.

Våpenkontrollavtalen skal gi partene som har undertegnet den, full tilgang til hverandres luftrom, og den regnes som særlig viktig for de europeiske Nato-landene. De bruker den for å holde Russlands militære aktivitet under oppsyn.

Stoltenberg sier Nato fullt og helt støtter opp om våpenkontroll, nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen. Han sier også at medlemslandene er enige om at alle som er med i Open Skies, må leve opp til sine forpliktelser fullt ut.

– Vi streber fortsatt etter å ha et konstruktivt forhold til Russland når Russlands handlinger gjør det mulig, fastslår Nato-sjefen.

