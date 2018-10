Stoltenberg: Merkel er avgjørende for NATO

Statsminister Angela Merkel og Tyskland er helt avgjørende for NATO, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Mandag kunngjorde Merkel at hun trekker seg som partileder for CDU og at hun heller ikke stiller til gjenvalg som tysk statsminister når perioden utløper i 2021.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som for tiden er i Norge for å bivåne forsvarsalliansens militærøvelse Trident Juncture, har lenge hatt et tett samarbeid med Merkel.

– Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Merkel gjennom mange år. Da jeg dannet min andre regjering i 2005, ble hun statsminister samme måned. Siden har vi samarbeidet tett, først i min tid som statsminister og senere nå i flere år som generalsekretær i NATO, sier han til NTB.

Merkel spilte også en sentral rolle da Stoltenberg fikk jobben som generalsekretær i NATO, noe han ikke legger skjul på.

– Hun var en sterk støttespiller, og jeg er selvfølgelig glad for at hun var en pådriver for det. Det har jeg takket henne for, og det er jeg fortsatt glad for, sier han.

– Angela Merkel og Tyskland er helt avgjørende for NATO. De er det største landet i Europa, og de bidrar vesentlig, både til NATOs militære styrke, men også til NATOs politiske arbeid, ikke minst dialogen med Russland, understreker Stoltenberg.

