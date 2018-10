Stoltenberg om bord i amerikanernes flytende kjempevåpen

Det er dette som holder oss trygge, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg. Fredag fikk han oppleve hangarskipet USS Harry S. Truman fra innsiden.

Som generalsekretær i NATO og tidligere statsminister har Stoltenberg fått oppleve mye. Men ikke dette. Det var som å bli en gutt igjen, sa han selv da han takket mannskapet mot slutten av besøket.

USS Harry S. Truman er et 333 meter langt hangarskip med en atomreaktor som hjerte og 5.400 soldater samt rundt 60 fly og helikoptre om bord. Nå er fartøyet på vei til farvannene utenfor Norge, der det skal delta i NATOs store militærøvelse Trident Juncture.

Om bord fikk Stoltenberg se de voldsomme kreftene som settes i sving når jagerfly av typen F-18 Super Hornet blir skutt ut fra hangarskipet med katapult.

– Det er en teknologi og profesjonalitet som er imponerende, sier Stoltenberg til NTB.

Ser ingen provokasjon

Skal NATO på en troverdig måte klare å skremme andre fra å angripe, må alliansen vise styrke, understreker NATO-sjefen. Nettopp derfor er fartøyer som USS Harry S. Truman viktige, mener han.

– Det er dette som holder oss trygge. Hele poenget med NATO er jo å avverge krig og konflikt, og måten vi gjør det på, er ved å sørge for at det aldri er noen som helst tvil om at vi er beredt på å forsvare ethvert medlemsland, sier Stoltenberg.

Han ser likevel ingen grunn til at land som Russland skal oppleve det som en provokasjon når NATO nå ruller i gang megaøvelsen Trident Juncture.

– Alle land har rett til å trene styrkene sine, og vi gjør det på en veldig åpen og forutsigbar måte, sier han.

«Arrestert landing»

Selv ble Stoltenberg fløyet ut til hangarskipet i et gammelt propellfly av typen COD C2.

Generalsekretæren måtte på med redningsvest og hjelm før han fikk gå om bord i flyet, som er av den typen der man klyver inn gjennom buken. Flytypen er fullstendig hudløs på innsiden, med innvoller, blodårer og nervetråder blottstilt for alle om bord, men av kjennere beskrives flyet som en svært driftssikker arbeidshest.

Flyet gjorde en såkalt «arrestert landing» da det kom fram til hangarskipet. Det betyr at flyet fester seg med krok til en vaier når det deiser ned på dekket, slik at det klarer å stoppe i tide.

Kan bomme

Én av tjue ganger bommer flygeren på vaieren, advarte amerikanerne før avreise. Men det er ingenting å være redd for, forsikret de – i så fall er det bare å gi bånn gass og komme seg i lufta igjen.

For jagerflygerne er opplevelsen enda mer ekstrem.

– Det er som et bilkrasj når du lander. Kreftene du opplever når du går fra 290 kilometer i timen til null på bare to sekunder, er veldig intense, forteller flygeren Matt Suyderhoud til NTB.

Han innrømmer at han fortsatt er litt nervøs når han må lande i mørke, med hangarskipet vuggende i bølgene under ham.

Men med Stoltenbergs fly gikk det bra. Og da tida var kommet for avreise, fikk generalsekretæren og hans reisefølge selv oppleve katapulten – med en kraft på rundt 4 g.

(©NTB)

Mest sett siste uken