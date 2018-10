Stoltenberg til fredstoppmøte med Putin og Trump

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deltar på fredstoppmøtet i Paris på 100-årsdagen for våpenhvilen som satte sluttstrek for første verdenskrig.

Det bekrefter NATO onsdag.

Frankrikes president Emmanuel Macron har invitert rundt 60 stats- og regjeringssjefer og andre internasjonale ledere til Paris for å delta i minnemarkeringen 11. november.

Dagen begynner med en seremoni ved Triumfbuen. Deretter samles toppene til lunsj ved Elyséepalasset før de drar videre til åpningen av den tre dager lange fredskonferansen Paris Peace Forum.

Toppmøtet vil samle ledere fra land som den gang sto på hver sin side av konflikten.

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin står begge på deltakerlisten. Det er ventet at de to presidentene vil holde et eget bilateralt møte i forbindelse med besøket.

Det er derimot ikke kjent om Stoltenberg vil holde noen møter én til én i Paris. NATO-sjefens forrige møte med Putin fant sted i New York i 2015.

Fra norsk side reiser statsminister Erna Solberg (H) til minnemarkeringen i Paris. Det er også bekreftet at Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland vil delta.

Våpenhvileavtalen som satte punktum for første verdenskrig, trådte i kraft 11.11.1918 klokka 11.

