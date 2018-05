Stoltenberg tilbringer 17. mai i Det hvite hus 

Det blir en nasjonaldag noe utenom det vanlige for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Han skal nemlig møte USAs president Donald Trump.

Stoltenberg besøker presidenten i Det hvite hus torsdag kveld norsk tid.

Nasjonaldagen er blitt en arbeidsdag for NATO-sjefen etter at han flyttet til Brussel. Også i Washington blir det tett program, men Stoltenberg forteller at han likevel kommer til å sende varme tanker hjem til Norge.

– Uansett hvor jeg er i verden, blir det tid til en liten markering av dagen og noen tanker om hva 17. mai betyr for landet vårt, sier Stoltenberg til NTB.

Markering i Afghanistan

Det er første gang Stoltenberg er i Det hvite hus på 17. mai.

– Men det er ikke første gang jeg markerer dagen i utlandet, påpeker NATO-sjefen.

Han trekker spesielt fram 17. mai 2010. Stoltenberg var da statsminister og markerte han nasjonaldagen sammen med norske soldater i Afghanistan.

– Møtet med dem og historiene deres gjorde sterkt og varig inntrykk. Det gjelder både verdiene de kjemper for, risikoen de utsetter seg for, og belastningen det påfører familie og kjære, sier han.

Kong Harald bodde der

Stoltenberg trekker også fram at Det hvite hus har en spesiell betydning i norsk historie, ettersom kong Harald bodde der en kort periode som barn da kongefamilien var i eksil under annen verdenskrig.

Det er heller ikke første gang en nordmann besøker den amerikanske presidenten på 17. mai. Statsminister Gro Harlem Brundtland var nemlig på besøk i Det hvite hus 17. mai 1994 for å møte president Bill Clinton.

