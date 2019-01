Stoltenberg: Trumps NATO-krav blir hørt

Donald Trumps tydelige budskap om at NATO-landene må styrke forsvarsbudsjettene har effekt, sier alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg til Fox News.

– President Trump har vært veldig klar. Han er forpliktet til NATO. Han sa det tydelig for bare noen dager siden og også på NATO-møtet i juli. Men samtidig har han sagt at de NATO-allierte må investere mer. Derfor ble vi enige på toppmøtet om å gjøre mer for å trappe opp, og nå ser vi resultatet, sa Stoltenberg i et intervju med den amerikanske presidentens foretrukne T V-kanal.

Han sier Europa og USA gjør mer sammen nå enn noen gang.

– Det er et tydelig budskap til Russland, og jeg tror de ser det, sier Stoltenberg.

Trump kommenterte Stoltenbergs uttalelser på Twitter.

– Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, har akkurat sagt at på grunn av meg har NATO vært i stand til å skaffe mer penger enn noen gang før fra medlemmene sine, etter mange år med nedgang. Det kalles å dele byrden, skriver Trump.

Han anklager samtidig «Demokratene & Fake News» for å framstille saken annerledes.

Trump har tidligere antydet at han kan trekke USA ut av NATO, og har klaget over at andre land bruker for lite penger på forsvar og dermed lar USA bære for mye av byrden.

(©NTB)