Stoltenberg: Tyrkia og Hellas skal ha samtaler

Nato-leder Jens Stoltenberg sier Hellas og Tyrkia har sagt seg villige til å delta i samtaler for å redusere spenningen seg imellom.

Tilspissingen av forholdet mellom de to rivalene kommer etter funnet av store mengder naturgass under havbunnen øst i Middelhavet.

– Som følge av samtalene mine med greske og tyrkiske ledere, har de to partnerne i Nato-alliansen sagt seg villige til å delta i tekniske samtaler i Nato for å etablere mekanismer for militær nedtrapping med mål om å redusere risikoen for hendelser og ulykker i det østlige Middelhavet, sier Stoltenberg i en uttalelse.

– Jeg er i nær kontakt med alle aktuelle alliansepartnere for å finne en løsning på spenningen i tråd med Natos solidaritetsånd, understreker han.

Tyrkia har de siste ukene lett etter gass i de omstridte områdene.

Torsdag var Tysklands statsminister Angela Merkel i telefonsamtaler med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

I en uttalelse fra Tyrkias presidentkontor understrekes det at Tyrkia ønsker en rettferdig fordeling av gassressursene.

Både Tyrkia og Hellas gjennomførte nylig militærøvelser øst i Middelhavet.

Torsdag varslet Tyrkia også at Russland planlegger å gjennomføre en militærøvelse i regionen fra 8. til 25. september, noe Russland ikke har bekreftet.

