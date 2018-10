Stopper utvisingen av Denis (6)

Svenske Migrationsverket stopper utvisningen av Denis.

Det melder Expressen. Saken om Denis fra Sverige som utvises til Ukraina uten familie har vekket kraftige reaksjoner i sosiale medier.

- Veldig mange advokater har tatt kontakt for å hjelpe til, opplyste Denis’ verge, Midia Soufi til svenske Expressen, før omgjørelsen av utvisningsvedtaket ble kjent.

Det var i mars i år at moren til Denis ble funnet død i en leilighet i Södertälje. Ifølge svenske Aftonbladet var det morens samboer som ble anholdt av politiet og mistenkt for drap, før han senere ble avskrevet i saken. Etterforskningen viste at det ikke lå noe kriminelt bak dødsfallet.

54.000 underskrifter

Besteforeldrene hans søkte om å adoptere gutten, men Migrationsverket har til tross for dette bestemt at Denis skal utvises til Ukraina, hvor han mest sannsynlig vil ende opp på barnehjem.

Dette har skapt sterke reaksjoner i sosiale medier, og på mandag ble det startet en underskriftskampanje for å stoppe utvisningen. Personen som startet underskriftskampanjen skriver blant annet følgende:

«Stopp Migrationsverket fra å rive han vekk fra det eneste trygge han har her i verden, i bytte mot et liv på barnehjem i et land der han ikke kjenner noen. Amnesti for Denis»

Underskriftskampanjen har i skrivende stund 54.000 underskrifter.

Ligger søvnløse om natten

Denis’ mormor og morfar Marianna og Iván Ilkuv sier til Aftonbladet at de har ligget søvnløse om natten siden brevet om beslutningen å utvise Denis kom i postkassen. Gutten har også selv forstått hva brevet fra Migrationsverket betyr.

- Han er fortsatt i sjokk over at moren hans er død, og så kommer denne beslutningen som han ikke kunne unngå å høre. Han gråter mye og er redd for hva som skjer, og han spør om vi elsker han, sier Marianna Ilkuv til Aftonbladet.

Enormt mye støtte

Denis’ verge, Midia Soufi opplyser til Expressen at hun har opplevd enormt mye støtte fra det svenske folk siden artikkelen ble publisert.

- Det er mange som er triste og sjokkerte over at dette skjer. De spør om hvordan noen kan gjøre noe sånt mot et barn, og at det er trist at det skjer. Det er mye sorg, men de sender også mye kjærlighet til Denis og lurer på hvordan han har det, sier Soufi til Expressen.

- Folk vil hjelpe til økonomisk, adoptere han, starte underskriftskampanjer, spre det videre på sosiale medier og hjelpe til med bosted og alt mulig, legger hun til.

Flere advokater har tatt kontakt med Midia Soufi for å hjelpe, og hun har nå valgt en advokat som hun har tro på at skal ta seg av saken.

Ikke nok å være foreldreløs

Karin Fährlin er enhetssjef hos Migrationsverket og har ansvar for Denis’ sak. Til Aftonbladet begrunner hun utvisningen med at det har skjedd en beslutning i saken som har fått lovlig kraft, og at de nye forholdene som ble lagt frem - det at gutten i praksis er foreldreløs, ikke er nok for å stoppe utvisningen.

- Dette er et spørsmål om en gutt som er ukrainsk statsborger, og da er det først og fremst familie, altså far eller ukrainske myndigheter som må svare for dette barnet. Det er grunnen, sier Karin Färhrlin til Aftonbladet.

Videre opplyser hun til avisen at Migrationsverket kommer til å kontakte ukrainske barnevernsmyndigheter for å sikre at det er noen som tar Denis imot når han blir utvist og flydd til Ukraina.

Skal undersøke alternativ i Sverige

Men Expressen melder onsdag ettermiddag at Migrationsverket nå stopper utvisningen av Denis.

Marianna og Iván Ilkuv får beskjed om at utvisningen stoppes mens Expressen er hjemme hos dem for et intervju om den tidligere saken. De er begge både rørt og takknemlig for støtten de har mottatt de siste dagene.

- Vi vil takke alle som har støttet oss. Vi er takknemlige for at Migrationsverket har ombestemt seg. Vi har så lyst til å at barnebarnet vårt bor med oss, sier Marianna Illkuv til Expressen.

Migrationsverket konstaterer at må være et ordentlig mottak i hjemlandet for at et barn uten foreldre eller foresatte skal kunne utvises, for eksempel at barnet får bo hos slektninger i hjemlandet.

Situasjonen i hjemlandet skal utredes videre, men myndighetene oppgir også at de skal undersøke alternativ som finnes i Sverige.





