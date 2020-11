Stor demonstrasjon mot koronanedstengning i Tyskland

Rundt 20.000 tyskere protesterte lørdag i byen Leipzig mot de nye koronatiltakene i landet.

Protesten var ifølge myndigheten større enn først antatt, og få av demonstrantene brukte munnbind, eller greide å holde distansen på minimum 1,5 meter under demonstrasjonen arrangert av bevegelsen Querdenken (Lateral tenkning).

Tyske myndigheter prøvde før demonstrasjonen å flytte arrangementet ut av sentrum av byen, men tapte i en lokal rettsinstans.

– Det er vanskelig å forklare at mens bare medlemmer av to husstander kan møtes, kan 16.000 mennesker få lov til å demonstrere på et torg, sa en frustrert lokalpolitisk talsmann i byen.

