Stor demonstrasjon mot regjeringen i Tsjekkia

Over 200.00 demonstrerte i Praha lørdag. Foto: Petr David Josek / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Det er 30 år siden det kommunistiske regimet i det daværende Tsjekkoslovakia falt. Men en like viktig sak for mange demonstranter lørdag er korrupsjonsbeskyldningene mot landets statsminister, milliardæren Andrej Babis. De har vekket skarpe reaksjoner og mange i folkemengden i Praha viftet med flagg og bannere der Babis ble oppfordret til å gå av. Tsjekkisk politi konkluderte i en Twitter-melding at over 200.000 personer hadde samlet seg, og føyde til at flere var på vei til markeringen ved Letna-parken sentralt i Praha. Babis, som tidligere var kommunist, er anklaget for korrupsjon og interessekonflikter knyttet til selskapet Agrofert. I sommer la EU-kommisjonen fram en rapport som tyder på at Babis og hans selskap på ulovlig vis har nytt godt av EU-støtte og kan komme til å måtte betale tilbake nærmere 170 millioner kroner. Han avviser selv å ha gjort noe galt. (©NTB)