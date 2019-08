Stor feiring i Sudan etter enighet om ny grunnlovsavtale

Sudanere feirer i Khartoums gater etter at generaler og protestledere ble enige om en grunnlovserklæring som setter rammer for maktdelingen de neste tre årene.

Partene ble i forrige måned enige om en tre år lang overgangsperiode der generalene og opposisjonen deler på makten. Erklæringen som kom på plass fredag, inneholder vilkårene for maktdelingen.

Blant annet er det bestemt at overgangsregjeringen skal bestå av seks sivile politikere og fem generaler.

– Sivilt, sivilt, ropte demonstranter som lørdag feiret i sentrum av hovedstaden. Flere veivet med sudanske flagg.

Det skal holdes en formell signeringsseremoni ved et senere tidspunkt, og de to partene må også diskutere flere detaljer, ifølge Mohamed ElHacen Lebatt, som er oppnevnt som megler av Den afrikanske union (AU).

Avtalen vil forhåpentligvis få slutt på maktkampen mellom militærjuntaen og demonstrantene.

Flere drept denne uken

Så sent som torsdag ble fire mennesker drept i nye protester i byen Omdurman, og tidligere i uken ble fem skoleelever drept under en demonstrasjon mot mat- og drivstoffmangel i byen El-Obeid.

Den nye avtalen er inngått etter langvarige forhandlinger mellom det styrende militærrådet og lederne for protestbevegelsen som presset militæret til å avsette diktatoren Omar al-Bashir i april.

Etter kunngjøringen brøt det ut jubel blant journalistene og i menneskemengden som ventet utenfor. Generalene forlot straks rommet, mens protestlederne ble igjen for å svare på spørsmål.

Vanskelige saker

Protestlederen Ibrahim al-Amin sa at de var blitt enige om vanskelige temaer som har å gjøre med sikkerhet, rettsvesenets uavhengighet og hvem som skal ha myndighet over hva.

Han sa også at den paramilitære Rapid Support Force (RSF) nå skal rapportere til sjefen for de væpnede styrkene. Protestbevegelsen har lenge beskyldt RSF-militsen for de blodige aksjonene mot demonstrasjonene.

(©NTB)