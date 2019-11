Stor måling spår massivt flertall til Boris Johnson ved valget

Statsminister Boris Johnson og det konservative partiet vil få 359 plasser i Parlamentet, ifølge en stor meningsmåling fra YouGov, 68 plasser mer enn Labour.

Meningsmålingen fra YouGov ble offentliggjort onsdag kveld på The Times' nettsider, og tyder på at Boris Johnson vil styrke sin posisjon etter valget 12. desember.

Labour og partileder Jeremy Corbyn ligger an til å få 211 plasser, skotske SNP får 43 og Liberaldemokratene står med 13 plasser i meningsmålingen.

Prosentvis får de konservative 43 prosent og Labour 32 prosent av stemmene.

Ifølge The Times ser Johnson ut til å forsyne seg av Corbyns andel av seter. Slår målingen til vil de konservative øke sin pott med 42 mandater, mens Labour vil miste 51 plasser, sammenlignet med resultatet etter valget i 2017.

Undersøkelsen er basert på mer enn 100.000 intervjuer gjort over sju dager, og det er brukt samme metode som i 2017. Den gangen forutsa meningsmålingen nøyaktig utfallet av valget.

Samtidig påpeker The Times at for minst 30 av plassene som tilfaller de konservative i målingen, er det svært små marginer det dreier seg om, og det kan tippe den andre veien.

YouGovs måling er basert på den såkalte MRP-modellen, som fordi den er så omfattende spår valgresultater med mye større presisjon enn ordinære meningsmålinger, som typisk er basert på et representativt utvalg av befolkningen på omkring 1.000 personer.

