Stor smitteøkning i Midtvesten

Delstater i Midtvesten i USA melder torsdag om rekordhøye smittetall. Et motorsykkeltreff med over 365.000 deltakere har sørget for spredning i South Dakota.

Iowa, Minnesota, North Dakota og South Dakota registrerte alle det høyeste antall nye smittetilfeller siden pandemien brøt tidligere i år. I Iowa ble det meldt om 1.288 nye smittede, i Minnesota 1.154 tilfeller mens det i South Dakota og nabostaten North Dakota ble registrert henholdsvis 623 og 330 nye smittede torsdag, melder Reuters. Allerede i starten av august var det tegn på at smitten var i ferd med å spre seg fra California, Florida og Texas til Midtvesten. I South Dakota forklares økningen med et årlig motorsykkeltreff i byen Sturgis fra 7. til 16. august. (©NTB)