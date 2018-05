Stor svensk undersøkelse: Dette kjennetegner gruppevoldektsmenn

Svenske Aftonbladet har analysert 112 gruppevoldtekter gjennom fem år for å finne ut hvem ofrene og overgriperne er.

Sveriges største avis har gjennomgått 58 dommer fra juli 2012, der gjerningsmenne har blitt dømt for voldtekt, og der gjerningsmennene var to eller flere.

Totalt er 112 gutter og menn domfelt i straffesakene Aftonbladet har undersøkt. Gjennomgangen viste at antall gruppevoldtekter er fordoblet på fire år.

De fleste gjerningspersonene var gutter og unge menn som var påvirket og kjente sine ofre.

Bare 14 av gjerningsmennene er over 30 år. 82 av dem ble født i land utenfor Europa. I de fleste tilfellene var ofrene yngre enn gjerningsmennene.

Offer kjenner overgriper



Sju av ti ofre var mellom 15 og 20 år. Noen ofre var under 15 år. Medianalderen (altså den midterste observasjonen) på ofrene var 15 år.

Bare i fem tilfeller var voldtektene rene overfallsvoldtekter. I de andre tilfellene hadde offeret blitt kjent med minst én av overgriperne før voldtekten(e) fant sted, skriver Aftonbladet.

I de aller fleste tilfellene skjedde overgrepene innendørs av ruspåvirkede tenåringer som var skolekamerater, chattet på sosiale medier, gikk på de samme festene eller på andre måter ble kjent før ugjerningen.

De fleste domfelte hevdet i retten av det ikke var voldtekt, men frivillig.

Flere svenske eksperter har ulike forklaringer på hvorfor så mange gjerningsmenn er født utenfor Europa.

Hvorfor så mange innvandrere



Professor i strafferett, Christian Diesen, sier til Aftonbladet at respekten for kvinner kan være lavere blant utenlandskfødte og at vennegjengen forsterker oppfatningen om at kvinner er seksuelt tilgjengelige når de er ute.

Professor emeritus i kriminologi, Henrik Tham, sier at få kulturer tillater denne typen handlinger, og er derfor usikker på betydningen av kulturforskjeller.

Professor i kriminologi, Jerzy Sarnecki har forsket på innvandreres overrepresentasjon straffesaker. Han sier at hovedårsaken er klasseforskjellene de lever under i Sverige, og ikke kulturen de tar med seg fra hjemlandet.

En mindre faktor er også at de diskrimineres politi og domstol som er mer tilbøyelige til å etterforske og domfelle personer med utenlandsk bakgrunn, sier han til Aftonbladet.

