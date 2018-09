Storbritannia etterforsker Danske Bank

Britisk økokrim har innledet etterforskning av hvitvaskingsskandalen i Danske Bank grunnet mistanke om at britiskregistrerte selskaper kan ha vært involvert.

Geografisk sett utgjorde britiskregistrerte foretak og enheter, nest etter russiske, den høyeste andelen av de til sammen 15.000 utenlandske kundene hos Danske Banks estiske filial.

Opp mot 200 milliarder euro ble flyttet mellom disse kundenes kontoer i perioden 2007–2015. Ifølge Danske Bank er en stor andel av disse transaksjonene mistenkelige, noe som potensielt gjør hvitvaskingsskandalen til en av de største noensinne.

Ifølge Financial Times har National Crime Agency (NCA), britenes svar på Økokrim, nå innledet etterforskning av britiskregistrerte selskaper som er tilknyttet Danske banks estiske filial.

Mistanken er at hvitvaskede penger har gått både til og fra Storbritannia via Danske Bank.

– NCA er klare over bruk av britiskregistrerte selskaper i denne saken, og har pågående aktivitet knyttet til dette. Trusselen bruk av britiske selskapsstrukturer som en rute for hvitvasking utgjør er velkjent, og NCA samarbeider med relevante myndigheter for å begrense kriminelles mulighet til å utnytte selskapene på denne måten, skriver de i en uttalelse.

Danske Bank-skandalen har på ny rettet søkelyset mot den britiske regjeringens håndtering av hvitvasking, og Londons rykte som «verdens vaskemaskin». Foretak registrert i byen brukes til å hvitvaske hundrevis av milliarder pund hvert år, ifølge offisielle estimater.

