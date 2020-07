Storbritannia gir over 18 milliarder kroner i koronastøtte til kulturlivet

Den britiske regjeringen, her ved statsminister Boris Johnson, gir det koronarammede britiske kulturlivet 18 milliarder kroner i hjelp. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Britiske myndigheter oppretter et fond tilsvarende over 18 milliarder norske kroner for å hjelpe museer, teatre og andre koronarammede kulturinstitusjoner.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Konserter og andre kulturarrangementer blir fortsatt ikke avholdt i Storbritannia. Selskaper som driver med livemusikk og uavhengige kinoer er også blant dem som drar nytte av fondet på 1,57 milliarder britiske pund, tilsvarende over 18 milliarder kroner. Det er den største engangsstøtten til britisk kulturliv noensinne. Kunst- og kultursektoren har mer enn 700.000 ansatte, ifølge myndighetene. Storbritannia er det hardest rammede landet i Europa med mer enn 44.000 dødsfall blant koronasmittede og rundt 285.000 bekreftede smittetilfeller. (©NTB)

Reklame Dette bør du ha i lønn og kredittscore for å kunne kjøpe bolig