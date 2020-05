Storbritannia har stengt ambassaden i Nord-Korea

Storbritannia har stengt ambassaden i hovedstaden Pyongyang i Nord-Korea, og alle britiske diplomater har forlatt landet.

Nord-Korea har innført streng innreisekontroll for å hindre spredning av koronavirus. Landet insisterer på at det ikke har vært et eneste smittetilfelle i landet ennå.

Storbritannias ambassade ble midlertidig stengt onsdag. Britiske myndigheter sier de gjorde det fordi innreiserestriksjonene har gjort det umulig å rullere på personalet som nødvendig.

Franske og tyske diplomater forlot Nord-Korea i mars, men flere hundre utlendinger er fortsatt i landet. Den svenske ambassaden i Pyongyang er fortsatt åpen.

