Storbritannia hever terrorberedskapen

Storbritannia oppjusterer landets trusselnivå fra «betydelig» til «alvorlig» etter angrepene i Østerrike og Frankrike.

«Alvorlig» betyr at den innenlands etterretningstjenesten MI5 mener det er svært sannsynlig at et angrep vil finne sted.

Terrortrusselen har siden 4. november vært vurdert til å være betydelig i Storbritannia, noe som innebærer at et angrep er sannsynlig.

Innenriksminister Priti Patel understreker at tiltaket er iverksatt for å være føre var, og at det ikke er knyttet til en spesifikk trussel.

– Folk bør fortsatt være på vakt og melde fra om all mistenkelig aktivitet til politiet, sier hun.

