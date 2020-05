Storbritannia innfører nytt test- og sporingssystem

Britiske myndigheter har innført et nytt system for testing og sporing av koronasmitte i et forsøk på å få kontroll over pandemien.

Helseminister Matt Hancock sier folk er «forpliktet» til å etterleve de nye reglene som skal forsøke å spore opp folk som er i faresonen for å bli syke. – Det er svært viktig at alle som får symptomer, umiddelbart isolerer seg hjemme og får testet seg. De må heller ikke forlate hjemmet, sier Hancock til BBC Radio torsdag. Det nye systemet innebærer at 25.000 personer skal bidra med å spore opp folk som kan ha blitt smittet av koronaviruset, ytterligere 20.000 skal utføre tester, og opp mot 7.000 helsepersonell skal tekste, sende epost eller ringe til personer som har testet positivt på viruset og spørre hvem de har vært i kontakt med. Myndighetene håper å kunne spore opp kontaktene til 10.000 personer daglig. Det nye systemet baserer seg på frivillighet, og det blir ikke utstedt bøter for folk som ikke følger reglene, sier Hancock. (©NTB)

