Storbritannia innfører to ukers karantene for tilreisende fra utlandet

For å unngå en ny smittebølge med koronavirus vil Storbritannia innføre strenge restriksjoner, inkludert to uker karantene for alle som kommer til landet.

Det melder blant andre The Times og The Guardian , som skriver at det er ventet at innreisekravet om to uker i karantene for alle utlendinger og returnerende briter, vil bli kunngjort søndag. Da skal statsminister Boris Johnson presentere en plan for veien videre i England.

Det blir rett i karantene for alle som ankommer internasjonale flyplasser, havner, og Eurostar-togstasjoner, uansett hvor de kommer fra og hvilken nasjonalitet de har. Kun reisende fra Irland, Isle of Man og øyene i den britiske kanalen er unntatt fra kravene.

Folk som ankommer må fylle ut et digitalt skjema og oppgi hvilken adresse de skal befinne seg på mens de er i karantene, ifølge The Times.

Kravet skal innføres fra og med juni, mens svært mange andre land allerede har hatt krav om to ukers selvisolasjon allerede og nå begynner å lempe på kravene.

Det har blitt stilt mange spørsmål ved britiske myndigheters valg, der folk til nå har kunnet reise inn fra utlandet uten helsesjekk av noe slag eller krav om isolasjon ved ankomst, mens døds- og smittetall økte dramatisk i mars og april. Regjeringen fortsatte da å hevde at å innføre karatene ikke vil gjøre noen forskjell.

Myndighetene i Wales opplyste fredag at hagesentre og biblioteker skal åpnes, mens mange restriksjoner videreføres og nye skal innføres for å unngå en ny runde med smitte i det hardt rammede landet.

