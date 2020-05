Storbritannia kan gjenåpne butikker i juni

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier at alle butikker i landet kan gjenåpnes 15. juni hvis viruset er under kontroll.

– Hensikten vår er å åpne for at alle ikke-nødvendige butikker, fra varehus til små, selvstendige butikker, kan gjenåpnes 15. juni, sa Johnson mandag.

Han understreket at gjenåpningsplanen vil være avhengig av at virusutbruddet forblir under kontroll.

(©NTB)