Storbritannia lemper på Leicester-restriksjoner

Britiske myndigheter lemper på deler av restriksjonene som ble innført i byen Leicester, selv om smitten fortsatt er mer utbredt enn andre steder.

Myndighetene innførte for rundt to uker siden en delvis nedstengning av Leicester som følge av et større smitteutbrudd.

Siden antallet nye smittetilfeller har sunket, skal restriksjonene i Leicester som omfatter skoler og ikke-essensielle utsalgssteder, lempes på 24. juli.

Den britiske helseministeren Matt Hancock fastslår imidlertid at smittesituasjonen i byen fortsatt over snittet ille.

