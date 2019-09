Storbritannia og Tyskland oppfordrer til kollektivt svar på angrepene i Saudi-Arabia

Storbritannia og Tyskland ber verdenssamfunnet samle seg bak et «kollektivt svar» på helgens angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. USA mener Iran sto bak.

Britenes statsminister Boris Johnson og hans tyske motpart Angela Merkel diskuterte tirsdag angrepene i en telefonsamtale. De var enige om «behovet for å samarbeide, sammen med internasjonale partnere, for å enes rundt et kollektivt svar», heter det i en uttalelse fra Downing Street.

De to regjeringssjefene understreket «viktigheten av å unngå ytterligere eskalering i spenningsnivået i regionen».

USA mener Iran sto bak angrepene som rammet to oljeanlegg natt til lørdag. Angrepene tvang Saudi-Arabia til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet.

President Donald Trump har sagt at Washington venter på mer bevis for å være helt sikker på hvem som sto bak angrepene.

Tirsdag hevdet en ikke navngitt amerikansk tjenestemann overfor nyhetsbyrået AFP at kryssermissiler ble avfyrt fra iransk jord i angrepet mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia. Houthi-militsen i Jemen har sagt den sto bak angrepet mot anleggene og at det ble brukt droner.

