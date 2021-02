Storbritannia runder ti millioner vaksinerte – samtidig går smittetrykket ned

Storbritannias medisinske rådgiver sier at det verste er over for denne gang. Landet har nå vaksinert over ti millioner mennesker.

Både antall smittetilfeller, innleggelser og dødsfall går ned, sier professor Chris Whitty, regjeringens øverste medisinske rådgiver, ifølge BBC. Han sier at smittetoppen er nådd for denne gang, og at den tredje bølgen ser ut til å være over. Men smittetallene er fremdeles «urovekkende høyt», understreker han. Over ti millioner har fått første dose av koronavaksine, mens nær 500.000 har fått sin andre dose. Statsminister Boris Johnson har satt et mål om å ha vaksinert 15 millioner innen midten av februar. Nå hyller han helsearbeiderne som har bidratt til å vaksinere de ti millionene. – Det er mange mennesker og grupper som har ansvaret for Storbritannias vaksineprogram. Og det er takket være deres innsats, den største i National Health Services historie, at vi i dag har passert denne milepælen, sier Johnson. Landet registrerte onsdag 1.322 koronarelaterte dødsfall, noe som betyr at det totalt er registrert 109.335 dødsfall siden pandemiens utbrudd i fjor. Samtidig ble over 19.000 smittetilfeller registrert onsdag. Totalt har nesten 3,9 millioner vært smittet siden de første tilfellene dukket opp i fjor. (©NTB) Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer Sykdom

Sykdom

Medisin/Helse