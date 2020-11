Storbritannia skal doble testkapasiteten

To nye laboratorier som åpner i Storbritannia på nyåret, skal gi kapasitet til over 1 million covid-19-tester per dag – dobbelt så mange som i dag.

Ett av laboratoriene skal ligge i engelske Leamington Spa, mens det andre skal ligge i Skottland, opplyser regjeringen, ifølge Reuters. Når de er helt ferdige, skal de kunne gjennomføre 600.000 tester per dag.

I oktober ble rundt en halv million personer testet per dag, opp fra 100.000 for et halvt år siden. Det bor rundt 66 millioner mennesker i landet.

Så langt er det registrert 1,3 millioner covid-19-tilfeller i landet og 52.000 dødsfall knyttet til sykdommen.

(©NTB)

