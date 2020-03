Storbritannia stenger landets skoler fredag

Skoler over hele Storbritannia stenges inntil videre på grunn av koronaviruset fra fredag.

– Jeg vil gi foreldre, studenter og ansatte den vissheten de trenger. De vitenskapelige rådene sier at det er trygt for et lite antall av barn å delta, men dette må til for å forsøke å bremse spredningen av dette viruset, sa utdanningsminister Gavin Williamson onsdag ifølge Sky News.

Videre sa utdanningsministeren at barnehager, videregående skoler, uavhengige skoler og internatskoler er ventet å følge etter i nærmeste fremtid.

Tidligere er det kunngjort at Skottland og Wales vil stenge alle skoler innen fredag på grunn av koronaviruset.

