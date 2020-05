Storbritannia tar imot 16 migrantbarn fra greske leirer

16 enslige migrantbarn får komme til Storbritannia mandag etter åt ha blitt evakuert fra de overfylte migrantleirene på greske øyer.

Ytterligere 31 migranter skal også flys fra Hellas til Storbritannia mandag for å bli gjenforent med familie som allerede er i landet, opplyser det greske migrasjonsdepartementet.

Både de humanitære og hygieniske forholdene i de mange leirene på de greske øyene er elendige, og de huser titusener flere mennesker enn de egentlig har kapasitet til.

I april tok Luxembourg og Tyskland imot henholdsvis tolv og 47 enslige migrantbarn. Senere denne uken tar Sveits imot 22 enslige migrantbarn.

EU har som mål at medlemslandene skal ta imot til sammen 1.600 enslige migrantbarn fra de greske leirene.

Det er for tiden om lag 38.000 mennesker i fem store leirer for migranter og asylsøkere på de østliste av de greske øyene. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er om lag 36 prosent av dem barn.

