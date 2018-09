Storbritannia truer med å holde igjen brexitpenger

Hvis britene ryker ut av EU uten å ha noen avtale på plass, vil ikke den avtalte regningen for skilsmissen bli betalt, advarer brexitminister Dominic Raab.

EU og Storbritannia er blitt enige om at britene skal betale opp mot 39 milliarder pund til EU for å gjøre opp for seg når Storbritannia går ut av unionen. Summen tilsvarer 420 milliarder kroner etter dagens kurs.

Men hvis Storbritannia ryker ut av EU uten å ha fått noen skilsmisseavtale på plass med EU, vil ikke britene betale hele denne regningen, advarer Raab.

– Det er ikke en trussel. Det er bare et faktum, sier han i et intervju med BBC.

Storbritannia vil overholde sine juridiske forpliktelser, understreker han. Men hvis ingen avtale er på plass, betyr det at det heller ikke er enighet om noen konkret sum.

Pengeoverføringen til EU vil derfor bli «betydelig lavere» ved et «no deal»-scenario, ifølge Raab.

(©NTB)

