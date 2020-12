Storbritannia ute av Erasmus

Brexitavtalen betyr slutten på Storbritannias deltakelse i Erasmus-samarbeidet innenfor høyere utdanning.

– Økonomisk så var prosjektet et tapsprosjekt for Storbritannia, sa Johnson på en pressekonferanse torsdag ettermiddag etter at brexitavtalen ble kunngjort.

Han kunngjorde også at programmet erstattes med Turing-programmet.

– Studenter vil ha mulighet til å ikke kun studere ved europeiske universitet, men universiteter over hele verden, sa statsministeren.

I 2017 dro 16.500 britiske studenter på utveksling i Europa gjennom Erasmus, mens 31.727 europeiske studenter dro til Storbritannia, viser tall fra Erasmus-programmet.

Slutten på britisk Erasmus-deltakelse har møtt krass kritikk fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon.

– Det å avslutte Storbritannias deltakelse i Erasmus, et program som har utvidet mulighetene og horisontene til så mange unge, er kulturvandalisme, tvitret hun.

Hun har også understreket at hun er dypt uenig med at Storbritannia trekker seg ut av EU.

– Det er på tide at vi kartlegger vår egen fremtid som en uavhengig, europeisk nasjon, skrev hun på Twitter da brexitavtalen ble kunngjort.

