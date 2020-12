Britene har vedtatt et ambisiøst nytt klimamål. Innen 2030 år skal landet kutte klimagassutslippene med 68 prosent, målt mot nivået i 1990.

Det opplyste den britiske regjeringen i en pressemelding torsdag.

Kunngjøringen skjer i forkant av FNs klimatoppmøte 12. desember.

Til nå har landet hatt et mål om å kutte utslippene med 53 prosent. EU har som mål å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030.

Landet skal være blant arrangørene for årets klimatoppmøte, som begynner samme dag som femårsjubileet for Parisavtalen. I 2021 skal Storbritannia også være vertskap for FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow.

(©NTB)

