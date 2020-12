Storbritannias folkevalgte gir grønt lys til koronatiltak

På tross av betydelig motstand fra egne rekker, sikret statsminister Boris Johnson flertall for nye koronarestriksjoner som snart trer i kraft i England.

Den fire uker lange nasjonale nedstengingen av England utløper ved midnatt natt til onsdag. Parlamentet har nå vedtatt å gjeninnføre et regionalt system for nedstenging i tre nivåer basert på smitteutvikling.

Det innebærer 55 millioner innbyggere fra onsdag vil være underlagt de to strengeste nivåene, skriver BBC.

Totalt 291 folkevalgte stemte for en gjeninnføring av systemet, mens 78 stemte imot. Hele 55 medlemmer av Johnsons konservative parti stemte imot, mens det største opposisjonspartiet Labour avsto fra å stemme.

Urolig for næringslivet

Johnsons partifeller er bekymret for de økonomiske konsekvensene av tiltakene. Kritikere mener de raserer næringslivet, og spesielt pubene som er underlagt strenge restriksjoner.

Tidligere tirsdag ble det kjent at puber som ikke serverer mat, får knappe 12.000 kroner hver i hjelp fra myndighetene i desember. Mange mener det er for lite.

Statsministeren sier nedstengingen som ble innført 5. november har lyktes med å flate ut smittekurven. Men det er helt nødvendig å forlenge flere tiltak og ikke åpne opp så raskt at et nye utbrudd vil fremtvinge en ny nedstenging i januar, mener Johnson. Han ba landet holde ut inntil vaksiner er godkjent og fordelt.

Oppmyking i julen

De nye tiltakene skal revurderes annenhver uke, og restriksjonene skal mykes opp i fem dager gjennom julen sånn at familier kan samles. Andre deler av Storbritannia – Skottland, Wales og Nord-Irland – følger egne lokale tiltak for å dempe smittespredningen.

Storbritannia har hittil i pandemien bekreftet over 59.000 koronadødsfall – 87 per 100.000 innbyggere. Landet har påvist over 1,6 millioner smittetilfeller, 359 per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

(©NTB)

