Storbritannias sjefforhandler er ikke redd for brexit uten avtale

Den britiske sjefforhandleren David Frost sier at landet er forberedt på å akseptere brexit uten avtale hvis forhandlingene med EU mislykkes.

En ny runde i brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU begynner tirsdag, da EUs sjefforhandler Michel Barnier besøker London.

Frost sier til Mail on Sunday at han er helt enig i statsminister Boris Johnsons uttalelser om at Storbritannia ikke har noe å frykte fra en brexit uten avtale.

– Jeg tror ikke vi er redde for det i det hele tatt, sier Frost.

– Vi vil ikke bli noen klientstat. Vi kommer ikke til å inngå kompromisser om det grunnleggende, om å ha kontroll over egne lover, sa sjefforhandleren.

(©NTB)