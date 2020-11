Storbritannias statsminister Boris Johnson gratulerer Biden

Storbritannias statsminister Boris Johnson gratulerer Joe Biden med seieren i presidentvalget og visepresident Kamala Harris med hennes «historiske prestasjon».

Johnson gratulerer i en melding på Twitter og understreker videre at USA er en svært viktig alliert for Storbritannia, og at han ser fram til å jobbe med den nye presidenten.

– Vi ser fram til å jobbe tett sammen om våre felles prioriteringer, fra klimaendringer til handel og sikkerhet, skriver statsminister.

