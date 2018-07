Storbritannias utenriksminister til Kina for brexitsamtaler

Storbritannias nye utenriksminister Jeremy Hunt reiser mandag til Beijing for å styrke landenes partnerskap i forbindelse med britenes EU-skilsmisse.

Hunt, som erstattet Boris Johnson etter hans dramatiske oppsigelse tidligere denne måneden, skal møte Kinas utenriksminister Wang Li. I tillegg til brexit skal de to diskutere klimaendringer, sikkerhet og Nord-Korea, heter det i en pressemelding.

Etter møtet i Beijing går turen til Paris og Wien for den britiske utenriksministeren. Der blir sikkerhetstrusler fra Russland, krigen i Syria og atomavtalen med Iran de viktigste temaene, i tillegg til brexit.

Statsminister Theresa May kunngjorde i forrige uke at hun personlig vil lede brexit-forhandlingene med EU etter at brexitminister David Davis trakk seg i juli.

(©NTB)

Mest sett siste uken