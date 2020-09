Store bøter innføres for brudd på koronaregler i England

Den britiske regjeringen planlegger å innføre store bøter for å bryte karantenereglene som er innført for å bremse koronaviruset.

Bøtene innføres i første omgang i England, men regjeringen er i dialog med Skottland, Wales og Nord-Irland for at bøtene også skal innføres der.

Folk som nekter å gå i karantene, risikerer bøter på opp til 10.000 pund (115.000 kroner) fra 28. september.

Samtidig blir folk pålagt ved lov å sette seg i karantene om de tester positivt for koronaviruset, eller i noen tilfeller om de har vært i nær kontakt med noen som har testet positivt.

Bøtene innføres som følge av en kraftig smitteøkning den siste tiden. Siden smitten nå dobles hver uke, sier statsminister Boris Johnson at nye tiltak er nødvendig for å få kontroll over viruset.

Johnson har allerede innført en delvis nedstengning i deler av det nordøstlige England, og det vurderes om en full nedstengning kan bli nødvendig igjen.

