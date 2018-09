Store landbruksskader og stigende dødstall som følge av uværet Florence

Minst 35 personer i tre amerikanske delstater har omkommet som følge av uværet Florence. Landbruket er også rammet. 3,4 millioner kyllinger og kalkuner er døde.

Bare i North Carolina har 27 personer omkommet, ifølge lokale myndigheter.

Tirsdag mistet en 46 år gammel kvinne livet i Rutherford County da et tre falt på bilen hennes mens hun kjørte, opplyser talskvinne Sonja Bennett-Bellamy i departementet for offentlig sikkerhet.

President Donald Trump besøker onsdag North Carolina for å se på skadene etter uværet Florence. Han vil besøke staten for å danne seg et overblikk over skadeomfanget der, opplyser presidentens talskvinne Sarah Sanders.

Ifølge foreløpige skadeoverslag har Florence ødelagt verdier for nærmere 140 milliarder kroner (17 milliarder dollar).

Det er imidlertid ikke bare menneskeliv som går tapt i ekstremværet. Oversvømte elver i North Carolina har rammet gårdsbruk i området og har tatt livet av 3,4 millioner kyllinger og kalkuner og 5.500 svin. Til sammen 16 elver i staten nådde tirsdag flomtopp, mens det er ventet at ytterlige tre elver vil nå toppen innen torsdag, ifølge delstatens landbruksdepartement.

North Carolina er blant delstatene i USA som produserer mest svin- og kyllingkjøtt, med en bestand på 9 millioner svin og oppfostring av 819 millioner kyllinger og 34 millioner kalkuner årlig. Samtidig har 30 gårder nær Lumberton blitt isolerte av flomvann, noe som har hemmet matleveransen til landbruksdyr. Isolasjonen kan føre til at enda flere dyr dør.

En jordfyllingsdemning ved en gjødselslagune i Duplin County har bristet, noe som har frigitt store mengder dyreavføring. Flere dammer og demninger står i fare for å briste, noe som kan resultere i miljøskader.

